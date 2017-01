Baden-Württemberg Wasserkraftwerk-Modell zur Untersuchung der Rheinströmung

Kassel.

Wissenschaftler der Universität Kassel haben ein maßstabgetreues Modell des baden Wasserkraftwerks Rheinfelden (Landkreis Lörrach) nachgebaut. Mit ihm wollen sie die Strömungsverhältnisse der Anlage am Rhein untersuchen, um so deren Betrieb zu verbessern. Wie die Uni am Montag mitteilte, ist das Modell im Maßstab 1:50 mit rund 100 Quadratmetern etwa so groß wie eine Vierzimmer-Wohnung. In ihm sind unter anderem der genaue Uferverlauf des Rheins und die wichtigsten Bauteile des Kraftwerks nachgebaut.