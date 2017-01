Baden-Württemberg Wechsel im Vorstand des Spieleherstellers Ravensburger

Das Logo der Ravensburger AG vor der Firmenzentrale in Ravensburg.Foto: Stefan Puchner/Archiv Foto: dpa

Ravensburg.

Der Spielehersteller Ravensburger bekommt einen neuen Vorstandschef: Nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens scheidet Karsten Schmidt zum 1. April aus, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Die Nachfolge des 60-Jährigen übernimmt Clemens Maier, der bereits seit sechs Jahren Mitglied im Vorstand ist. Der studierte Volkswirt kam vor elf Jahren zu Ravensburger und leitete unter anderem das Innovationsmanagement am Hauptsitz. Nach Angaben des Spieleherstellers gehört der 45-Jährige zur Inhaberfamilie und ist Urenkel des Unternehmensgründers.