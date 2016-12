Baden-Württemberg Weniger Feinstaubbelastung im Land

Stuttgart.

Die Luft im Südwesten ist im vergangenen Jahr besser geworden - doch in der Landeshauptstadt Stuttgart bleibt die Feinstaubbelastung hoch. Wie das Verkehrsministerium am Montag mitteilte, werden die EU-Grenzwerte an fast allen Messstellen eingehalten. "Eine Ausnahme beim Feinstaub bildet die Messstation am Stuttgarter Neckartor, die für etwa fünf Kilometer Straßen in Stuttgart repräsentativ ist", erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Nach den Vorgaben der EU darf die Belastung an maximal 35 Tagen über 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft liegen. Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz zählte am Neckartor bis zum 6. Dezember bereits 47 Überschreitungen.