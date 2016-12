Baden-Württemberg Weniger Wohnungseinbrüchen im Südwesten

Stuttgart.

In Baden-Württemberg deutet sich ein rückläufiger Trend bei Wohnungseinbrüchen an. Das sagte ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch auf Anfrage in Stuttgart, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Strobl unterstrich: "Wir arbeiten mit viel Energie an der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen."