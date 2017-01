Baden-Württemberg Wieder Feinstaubalarm nach Unterbrechung in Stuttgart

Stuttgart.

Kurz nach dem Ende des bisher längsten Feinstaubalarms in Stuttgart geht er schon wieder los. Bereits ab Mittwochabend sollen Komfortkamine ruhen, in der Nacht zum Donnerstag geht es mit den Autos weiter. Grund sei ein nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre am Donnerstag und Freitag, teilte die Stadt Stuttgart am Dienstag mit.