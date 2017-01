Baden-Württemberg Wintersportler erwartet sonniges Wochenende mit viel Schnee

Stuttgart.

Wintersportler im Südwesten dürfen sich auf ein heiteres Winterwochenende mit reichlich Schnee freuen. "Die Sonne sollte am Samstag und Sonntag überall rauskommen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Stuttgart. Lediglich in der Nähe von Flüssen und Seen kann Hochnebel aus den Nächten noch bis zum Tagesbeginn anhalten.