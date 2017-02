Baden-Württemberg Wissenschaftler stellen Fabrik der Zukunft vor

Stuttgart.

Wie sollte die Fabrik der Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts künftig in einem Projekt. Sie eröffnen heute in Stuttgart einen Teil einer Modellfabrik, das "Future Work Lab", in dem das optimale Zusammenspiel zwischen Mensch und moderner Technik ausgelotet werden soll.