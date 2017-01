Baden-Württemberg Wohnungen und Geschäfte wegen Gasaustritts evakuiert

Mannheim.

Wegen eines Gasaustritts im Zentrum von Mannheim hat die Feuerwehr am Donnerstag zahlreiche Wohnungen und Geschäfte evakuiert. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und der Straßenbahnverkehr dort eingestellt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Aus Sicherheitsgründen sei der Strom abgestellt worden, die Bewohner wurden in benachbarten Räumen untergebracht. Die Behörden sprachen von einer hohen Gaskonzentration. Der Polizei zufolge konnte das Leck lokalisiert werden. Die Reparaturarbeiten sollten frühestens am Nachmittag beendet sein.