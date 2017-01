Baden-Württemberg Zahl der neuen Azubis in Industrie und Handel konstant

Ein Azubi arbeitet an einem Fließband im Werk. Foto: Andreas Gebert/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Etwa gleich viele junge Menschen sind im vergangenen Jahr in den Branchen Industrie, Handel und Dienstleistungen ins Berufsleben gestartet. Hier gab es 45 336 neue Lehrlinge - ein minimaler Rückgang von 76 gegenüber 2015 (minus 0,2 Prozent), wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Die Kammer hat unter den zwölf IHK in Baden-Württemberg die Federführung beim Thema Ausbildung.