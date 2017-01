Baden-Württemberg Zahl der Organspenden leicht zurückgegangen

Stuttgart.

In Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr weniger Menschen Organe gespendet. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Donnerstag mitteilte, gab es 96 Spender in 2016, im Vergleich zu 106 im Vorjahr. Auch die Zahl der gespendeten Organe ging leicht zurück. Insgesamt wurden 341 Organe entnommen. Die Stiftung beruft sich auf vorläufige Zahlen.