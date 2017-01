Baden-Württemberg Zahl der Salafisten im Südwesten steigt

Stuttgart.

Die Zahl der Salafisten in Baden-Württemberg ist leicht gestiegen. Das Landesamt für Verfassungsschutz beziffert sie nun auf etwa 620 - nachdem es zuletzt von rund 600 ausgegangen war. Ein Sprecher des Landesamtes in Stuttgart bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Badischen Zeitung". Rund 120 Salafisten würden als gewaltorientiert eingeschätzt.