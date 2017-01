Baden-Württemberg Zeugensuche im Endinger Mordfall bringt kaum Fortschritte

Freiburg.

Im Fall des Mordes an einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen bei Freiburg hat die Polizei zwar einen als Zeugen gesuchten Mann gefunden, von ihm aber keine weiterführenden Hinweise erhalten. Der junge Mann sei am 6. November 2016 von einem anderen Zeugen zwischen Endingen und Bahlingen gesehen worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Freiburg mit. Die Ermittler suchen auch in der Schweiz nach Zeugen, die sich am 6. November mit einem Auto mit Schweizer Kennzeichen am Kaiserstuhl aufgehalten haben sollen. Es habe zwar vereinzelte Mitteilungen, aber keine konkreten Hinweise dazu gegeben. Die Sonderkommission der Polizei mit 40 Beamten gehe rund 1700 Hinweisen und Spuren nach.