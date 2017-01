Baden-Württemberg Zigarette setzt Wohnung in Brand: 130 000 Euro Schaden

Mosbach.

Eine glimmende Zigarette hat einen Wohnungsbrand bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) mit rund 130 000 Euro Sachschaden verursacht. Der 36 Jahre alte Bewohner kam daraufhin am Mittwochabend mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstag mit.