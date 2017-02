Freiburg. Zwei Männer haben eine Pizzabotin in Freiburg überfallen. Die Täter bedrohten die 22-Jährige am Dienstagabend vermutlich mit einer Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Weil alles so schnell ging, sei sich die Betroffene nicht sicher. Die beiden Unbekannten flüchteten mit mehreren Hundert Euro.