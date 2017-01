Bahn-Aufsichtsrat tagt Grubes Vertrag soll verlängert werden

Berlin - Seit mehr als einem Jahr sind die Rotstiftpläne von Bahnchef Rüdiger Grube im schwer kriselnden Güterverkehr blockiert, weil der Aufsichtsrat des größten Staatskonzerns bereits in mehreren Sitzungen keine Zustimmung erteilt hat. Bei einem Sondertreffen des 20-köpfigen Kontrollgremiums in Berlin sollen nun an diesem Montag die Blockade aufgelöst und Grubes Vertrag als Bahnchef verlängert werden. Zuletzt waren aber noch wesentliche Punkte strittig. So würde Grube gerne weitere drei Jahre bis Ende 2020 eines der größten Transportunternehmen Europas lenken. Die bisherige Bilanz des 65-jährigen Managers ist aber auch in Regierungskreisen umstritten, zumal die Bahn in seiner Amtszeit tief in die Verlustzone gefahren ist. Es sei daher noch offen, ob Grubes Vertrag um drei oder nur zwei Jahre verlängert werde, verlautete aus der Koalition. Hier werde „noch verhandelt“.