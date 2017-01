Kairo - In Bahrain hat ein Erschießungskommando drei Männer hingerichtet. Sie waren wegen eines tödlichen Angriffs auf Polizeikräfte zum Tode verurteilt worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur des Königreichs am Persischen Golf meldete. Ihnen wurde zur Last gelegt, mit einem Bombenanschlag 2014 drei Polizisten getötet zu haben. Die Verurteilten gehörten der schiitischen Bevölkerungsmehrheit an, das Königshaus ist sunnitisch.