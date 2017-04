Balingen Handball-Weltmeister Hens vor Karriereende

Balingen.

Weltmeister Pascal Hens wird Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten am Saisonende verlassen und anschließend wohl seine Karriere beenden. "Ich bin nicht mehr aktiv auf Vereinssuche. Es geht im Moment eher in Richtung Karriereende", sagte der 37-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.