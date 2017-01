VfB Stuttgart Kein Badstuber-Wechsel zum VfB

Doha . Holger Badstuber schrieb in der Sonne Katars Autogramme und posierte für Erinnerungsfotos. Zum Start des FC Bayern in sein jährliches Trainingslager im Ausrichterland der WM 2022 schwitzte auch der Pechvogel des deutschen Fußballs mit den anderen Münchner Stars.

Badstuber liebäugelt mit einem Wechsel

Nach fast anderthalb Jahrzehnten beim Rekordchampion liebäugelt der 31-malige Nationalspieler nun aber mit einem Wechsel. "Wir sind offen. Wenn er sich entscheidet, zu bleiben, sind wir glücklich. Wenn er sich entscheidet, sechs Monate für einen anderen Verein zu spielen, sind wir offen, das zu diskutieren", sagte Trainer Carlo Ancelotti, der sich beim Training in der grellen Sonne von Doha mit einer grauen Kappe schützte.

Im Dezember 2012 erlitt Badstuber den ersten von zwei Kreuzbandrissen im rechten Knie, musste insgesamt viermal am Gelenk operiert werden. Zwei schwere Verletzungen im linken Oberschenkel und ein Sprunggelenkbruch stoppten den Innenverteidiger erneut. Nur drei Pflichtspieleinsätze stehen unter dem Ancelotti in seiner Saisonstatistik. Ja, er habe nicht viel gespielt, aber wichtiger sei Badstubers Erholung nach der Verletzung gewesen, sagte Ancelotti. "Jetzt ist er in guter Verfassung."

Der Spieler möchte nicht in die zweite Liga wechseln

Über einen Winter-Wechsel zum Hamburger SV oder VfB Stuttgart, für den Badstuber schon von 2000 bis 2002 kickte, wurde schon spekuliert. Auch ein angebliches Interesse von Manchester City wurde kolportiert. Dort dürfte Badstuber allerdings auch nicht zu mehr Spielpraxis kommen.

Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung führt ihn sein Weg aber definitiv nicht zum VfB Stuttgart. Der Spieler möchte nicht in die zweite Liga wechseln, so viel steht fest. Schade aus Sicht des VfB, der den Abwehrspieler gerne verpflichtet hätte und deswegen auch schon in München angefragt hat. Und prinzipiell hätte Badstuber sich mit dem VfB auch anfreunden können, schließlich hat er hier in der Jugend schon gespielt. Auch die Nähe zu seiner Heimat, dem Allgäu, wäre ein Argument pro Stuttgart gewesen. Aber eben nicht die zweite Liga.