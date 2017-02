Bayern Burger King arbeitet auch mit Lieferando zusammen

München.

Die Fast-Food-Kette Burger King hat sich für den Ausbau ihres Lieferservice einen weiteren Partner an Bord geholt. Mit Lieferando.de sei eine entsprechende Kooperation geschlossen worden, teilte Burger King am Montag in München mit. Damit wird Burger King in neun Städten über die Bestellplattform Lieferando.de und eine entsprechende App vertreten sein, nämlich Mannheim, Dresden, Gera, Neu-Ulm, München, Wuppertal, Sindelfingen, Böblingen und Göttingen. Sollte der Pilotversuch gut angenommen werden, werde man das Angebot im Frühjahr dieses Jahres ausbauen, erklärte Lieferando.de-Gründer Jörg Gerbig.