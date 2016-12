Bayern Feuer in Flüchtlingsunterkunft womöglich Brandstiftung

Lindau.

Ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Lindau ist womöglich fahrlässig gelegt worden. Darauf deuteten neue Erkenntnisse hin, teilte die Polizei am Freitag mit. "Eine technisch bedingte Brandursache kann inzwischen weitgehend ausgeschlossen werden." Die Polizei geht weiter davon aus, dass sich niemand unberechtigt Zutritt zu der Unterkunft verschafft hatte. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt es bislang auch nicht.