Bayern Merkel: Jetzt kommt es auf die Volksparteien CDU und CSU an

München - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die Union trotz Streits um die Flüchtlingspolitik für den Bundestagswahlkampf vereint. "Ich bin ganz sicher, in diesen Zeiten kommt es auf die beiden Volksparteien CDU und CSU an, die sehr viel mehr Gemeinsames haben, als das, was unterschiedlich beantwortet wird", sagte Merkel vor Beginn eines Versöhnungstreffens mit CSU-Chef Horst Seehofer. Die Parteien wollen bis morgen über Grundzüge für ein gemeinsames Wahlprogramm diskutieren. Um eine Obergrenze für Flüchtlinge wird es darin nicht gehen, die Seehofer fordert und Merkel ablehnt.