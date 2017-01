Bayern SCFreiburg bangt um Verteidiger Stenzel

Freiburg.

Der SC Freiburg bangt nach dem 1:2 gegen den FC Bayern München um Verteidiger Pascal Stenzel. "Es kann sein, dass er jetzt verletzt ist mit der Schulter. Das müssen wir abwarten. Das ist sehr unerfreulich", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich. Stenzel war nach einer Behandlung in der 83. Minute ausgewechselt worden. Durch einen späten Treffer von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski in der Nachspielzeit hatten die Breisgauer am Freitagabend zum Auftakt des 17. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gegen den deutschen Rekordmeister verloren.