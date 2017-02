München - Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat CDU-Chefin Angela Merkel die Rückendeckung seiner Partei für die Bundestagswahl zugesichert. Mit Zustimmung seines Parteivorstandes und nun auch seines Parteipräsidiums habe er Merkel die Unterstützung der CSU zugesagt, berichtete Seehofer nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München. "Wir ziehen gemeinsam in diesen Wahlkampf", kündigte Seehofer an.