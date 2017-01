Bayern Tod von sechs jungen Leuten inArnstein weiter rätselhaft

Arnstein - Die Aufklärung des tragischen Todes von sechs jungen Menschen nach einer Party im unterfränkischen Arnstein wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Polizeisprecher sagte, es werde noch dauern, bis Ergebnisse der Obduktionen vorliegen. Die jungen Leute im Alter von 18 und 19 Jahren hatten am Samstagabend eine Party in einer abgelegenen Laube gefeiert. Der Vater eines Geschwisterpaares auf der Party hatte am Sonntagmorgen die Leichen in dem Häuschen gefunden. Die Polizei hatte ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen.