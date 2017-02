Bayern Union bereitet Wahlkampf vor - Auch CSU will Merkel küren

München - Knapp zwei Monate nach der CDU will nun auch die CSU Angela Merkel zur ihrer Kanzlerkandidatin küren. Dazu - und zur Vorbereitung des gemeinsamen Bundestagswahlkampfs - kommen am Vormittag in München die Präsidien der Schwesterparteien zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Monatelang hatte die CSU die Kanzlerin wegen des Dauerstreits um die Einführung einer Flüchtlings-Obergrenze hingehalten, hatte sich um ein klares Bekenntnis zu ihr gedrückt. Das Obergrenzen-Problem wird auch beim Treffen in München nicht gelöst, es wurde vorsichtshalber gänzlich von den Beratungen ausgeklammert.