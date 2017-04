Düsseldorf - Aus Deutschland werden weiterhin Brennelemente an die störanfälligen Atomkraftwerke Tihange und Doel in Belgien geliefert. In diesem Jahr seien bereits 56 Brennelemente dorthin transportiert worden, heißt es in einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag. Das berichtet die "Rheinischen Post". Beide Atommeiler waren im vergangenen Jahr in die Kritik geraten, weil Risse in Reaktordruckbehältern gefunden wurden.