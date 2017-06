Berglen Aggressiver Betrunkener stört Polizeikontrolle

Berglen.

Am Mittwochabend wurde in Steinach eine allgemeine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Diese wurde jedoch von einem jungen Mann gestört, da er permanent in den Kontrollbereich der Polizeibeamten lief und sie bei der Arbeit störte. Er war offensichtlich betrunken und wollte auch nach mehrfacher Anweisung die Stelle nicht verlassen.