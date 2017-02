Berglen Diebe brechen in Schule ein zvw, 02.02.2017 16:55 Uhr

Berglen.

Diebe sind zwischen Montagnachmittag (30.1.) und Donnerstagmorgen (2.2.) über einen Seiteneingang in die alte Grundschule in der Ameisenstraße in Berglen eingebrochen. Das Gebäude befindet sich derzeit in der Renovierung und steht im Rohbau. Die Einbrecher entwendeten verschiedene Werkzeuge und verursachten Sachschaden von etwa tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

