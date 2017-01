Berglen Ein völlig mysteriöser Abend

Berglen-Rettersburg. Sie haben sich als Vorgabe gesetzt, dass sie nur Stücke spielen, bei denen sie in der Vorbereitung gleich an mehreren Stellen lachen müssen. Nun proben die Schauspieler der Theatergruppe D’r Berglesdradsch wieder eine Komödie. „Ach, du fröhliche“ ist der Titel. Und schon jetzt lässt sich sagen: Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten und Lacher sind garantiert.

Anton Maier (gespielt von Martin Holzwarth) brummt der Schädel. Der Grund dafür ist die Weihnachtsfeier am Vorabend. Was passiert ist, weiß er nicht mehr. Und auch die Zuschauer von „Ach, du fröhliche“ werden zunächst im Ungewissen gehalten. Dann geht die Kulissentür im Vereinsheim in Rettersburg auf und Birgit Wellnitz stürmt als Agathe Edelstein mit schwarzem Pelzmantel und Perücke auf die Bühne. Ihr Dekolleté hat sie kurz zuvor noch mit reichlich Füllmaterial ausgestopft. Sie spielt zusammen mit ihrem Bühnen-Ehemann Karl-Otto (Thomas Wilhelm) die Inhaber eines Juweliergeschäfts, in das eingebrochen wurde. Die Aufregung ist groß und wird noch größer, als die neugierige Nachbarin Martha Strecker (Corinna Foehl) hereinstürmt. Sie werde schon von Leuten gefragt, was denn passiert sei. Agathe Edelstein sieht nicht ein, warum sie oder Karl-Otto ihr etwas erzählen sollten – „nicht jedem Dahergelaufenen“, ist ihr Kommentar. Dabei sei Nachbarin Martha gar nicht dahergelaufen, „sondern sie sei gesaut“, sagt sie.

Bilder der Schauspielfamilie an der Kulissenwand

Es sind diese Wortspiele, an denen die Berglener Gruppe Gefallen hat, aber auch die Tatsache, dass erst zum Schluss Licht ins Dunkel kommt und die Vorfälle vom Vorabend sich allmählich auflösen. „Wenn wir beim ersten Mal Lesen auf sämtlichen Seiten lachen, dann passt es“, sagt Martin Holzwarth. Bei dem Stück „Ach, du fröhliche“ von Bernd Gombold, das sie seit September vorbereiten, war das so. Außerdem haben die Figuren gepasst. Stücke mit vielen jungen Charakteren fallen raus. „Die haben wir nicht“, sagt Corinna Foehl und erwähnt, dass sich die Gruppe über jüngere Mitspieler freuen würde. Während die Mitglieder auch sonst schon Stellen auf die Schauspielkollegen zugeschnitten haben, war das diesmal nicht notwendig. „Es hat gepasst“, so Martin Holzwarth. Nach zwanzig Jahren Bühnenerfahrung kennen sich alle recht gut. „Die Leute, mit denen man im Alltag zu tun hat, die kann man sich nicht aussuchen“, so Holzwarth, „aber die Leute hier schon. Das passt sehr gut und macht echt Spaß.“ Wie eine richtige Theaterfamilie eben. Und wer genau hinschaut, entdeckt sogar Theater-Familienporträts an der Kulissenwand, die sie vor kurzem noch frisch tapeziert und gestaltet, wie sie auch alle anderen Kulissengegenstände gesammelt haben. „Wenn man die Zuschauer dann sieht, weiß man, wofür man das gemacht hat“, sagt Thomas Wilhelm.