Berglen Fasten für Spätentschlossene

Berglen. Wer den Eindruck hat, dass in diesem Jahr das Fasten an ihm vorbeigezogen ist, weil er den Einstieg an Aschermittwoch verpasst hat, für den hat Nadja Münster noch eine Fastenmethode parat, bei der auch Spätentschlossene einsteigen können. Nach ihrer Methode gibt es eine Woche lang viel Tee, zweimal täglich eine Gemüsesuppe und ab und an ein Gläschen Herzwein. „Danach fühlt man sich wie neugeboren“, sagt die Berglenerin und lacht.