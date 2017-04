Auf dem Dach gelandet ist ein Mercedes bei einem Unfall am Samstag in Hößlingswart. Der 27 Jahre alte Fahrer fuhr in einer Rechtskurve am Ortsausgang geradeaus weiter. Er war, so die Aussage der Polizei, zu schnell gewesen. Das Auto fuhr einen Abhang hinab und kippte. Der Mann wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei etwa 15000 Euro.