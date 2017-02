Berglen Unfall beim Rangieren ZVW, 03.02.2017 09:46 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Berglen.

Beim Rückwärtsrangieren in der Fichtenstraße stieß am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine 40-jährige Opel-Fahrerin mit einem 73-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Da der Senior zumindest einen Schock erlitt, wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

