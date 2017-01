Berglen Unfallflucht nach Rempler zvw, 13.01.2017 16:03 Uhr

Berglen.

Ein in Oppelsbohm in der Johann-Sebastian-Bach-Straße am Fahrbahnrand abgestellter, blauer Audi A4 ist in der Nacht von Donnerstag (12.1) auf Freitag (13.1.) an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195 / 6940 entgegen.

