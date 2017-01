Berglen Unfallflüchtiger gesucht zvw, 10.01.2017 15:12 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Berglen.

Ein unbekannter Autofahrer ist vermutlich beim Einparken in der Orffstraße in den Berglen mit seinem Wagen gegen einen parkenden Peugeot gestoßen und anschließend abgehauen. Er hinterließ laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend (9.1.), 20 Uhr, und Dienstagvormittag (10.1.), 10 Uhr.Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

