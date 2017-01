Berlin 18 Filme sind im Rennen um den Goldenen Bären

Insgesamt sind bei den Berliner Filmfestspielen mehr als 400 Filme zu sehen.

WETTBEWERB:

- "Rückkehr nach Montauk" von Volker Schlöndorff (Deutschland), mit Nina Hoss, Stellan Skarsgard, Susanne Wolff

- "Beuys" von Andres Veiel (Deutschland)

- "Helle Nächte" von Thomas Arslan (Deutschland), mit Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger

- "Wilde Maus" von Josef Hader (Österreich), mit Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Denis Moschitto

- "Django" von Etienne Comar (Frankreich/Eröffnungsfilm), mit Reda Kateb, Cécile de France

- "The Party" von Sally Potter (Großbritannien), mit Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

- "The Dinner" von Oren Moverman (Israel/USA), mit Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloe Sevigny

- "Die andere Seite der Hoffnung" ("Toivon tuolla puolen") von Aki Kaurismäki (Finnland)

- "Félicité" von Alain Gomis (Frankreich)

- "Pokot" von Agnieszka Holland (Polen)

- "On the Beach at Night Alone" ("Bamui haebyun-eoseo honja") von Hong Sang-soo (Südkorea)

- "Joaquim" von Marcelo Gomes (Brasilien)

- "Mr. Long" von Hiroyuki Tanaka alias Sabu (Japan)

- "Ana, mon amour" von Calin Peter Netzer (Rumänien)

- "Colo" von Teresa Villaverde (Portugal)

- "On Body and Soul" ("Teströl és lélekröl") von Ildiko Enyedi (Ungarn)

- "Una Mujer Fantástica" von Sebastián Lelio (Chile)

- "Einen schönen Tag noch" ("Hao ji le") von Liu Jian (China)

AUßER KONKURRENZ:

- "Logan - The Wolverine" von James Mangold (USA), mit Hugh Jackman, Patrick Stewart

- "Ein Kuss von Béatrice" ("Sage femme") von Martin Provost (Frankreich), mit Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet

- "T2 Trainspotting" von Danny Boyle (Großbritannien), mit Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller

- "Viceroy’s House" von Gurinder Chadha (Großbritannien), mit Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal

- "El Bar" (Die Bar) von Álex de la Iglesia (Spanien)

- "Final Portrait" von Stanley Tucci (USA), mit Geoffrey Rush, Sylvie Testud

BERLINALE-SPECIAL (Auswahl):

- "In Zeiten des abnehmenden Lichts" von Matti Geschonneck (Deutschland), mit Bruno Ganz, Hildegard Schmahl, Sylvester Groth, Alexander Fehling, Gabriela Maria Schmeide

- "Es war einmal in Deutschland..." von Sam Garbarski (Belgien), mit Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Hans Löw, Anatol Taubman

- "Der junge Karl Marx" von Raoul Peck (Haiti), mit August Diehl, Stefan Konarske

- "La Reina de España" (Die Königin von Spanien) von Fernando Trueba (Spanien), mit Penélope Cruz

- "The Lost City of Z" von James Gray (USA), mit Sienna Miller, Robert Pattinson

- "Maudie" von Aisling Walsh (Irland), mit Sally Hawkins, Ethan Hawke

- "Masaryk" von Julius Sevcík (Tschechien), mit Karel Roden, Hanns Zischler, Eva Herzigova

- "The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov" von Askold Kurov (Usbekistan)