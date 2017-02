Berlin Brand in Berliner Saunaclub: Drei Männer sterben im Qualm

Ein Polizist geht an dem Saunaclub vorbei. Bei einem Brand sind drei Männer ums Leben gekommen. Foto: Paul Zinken Foto: dpa

Berlin (dpa) - Bei einem Brand in einem Berliner Saunaclub sind drei Männer ums Leben gekommen. Sie starben in dem verwinkelten Etablissement vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.