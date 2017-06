Berlin Gericht erlaubt ersten Atommülltransport auf dem Neckar

Das Gericht teilte mit, es könne nicht klären, ob der erforderliche Strahlenschutz gewährleistet sei, weil das Sicherheitskonzept aus Geheimhaltungsgründen nicht vorliege. Trotzdem bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse an der Transportgenehmigung, weil sich der Rückbau des Atommeilers Obrigheim verzögern würde. "Auf dem Neckar dürfen nach einem Eilbeschluss (...) vorerst Castor-Transporte mit Atommüll durchgeführt werden", teilte das Verwaltungsgericht mit.

Damit können 342 ausgediente Brennelemente nun in Castoren von Obrigheim zum etwa 50 Kilometer entfernten Zwischenlager Neckarwestheim gebracht werden. Vorgesehen sind insgesamt fünf Transporte, die sich über mehrere Wochen ziehen. Gegen das Urteil kann Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zwar Beschwerde einlegen. Diese hätte aber keine aufschiebende Wirkung.

Atomkraftgegner hatten in den vergangenen Jahren in Deutschland wiederholt gegen Castor-Transporte auf der Schiene oder auf der Straße protestiert. Dabei war es auch zu Ausschreitungen gekommen. "Wir hoffen, dass es friedlich bleibt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Göppingen. Die Sicherheitskräfte würden sich seit Monaten intensiv vorbereiten. Auf dem Weg nach Neckarwestheim stehen insgesamt 23 Brücken und 6 Schleusen.

"Wir sind enttäuscht und werden im Gemeinderat über weitere Schritte beraten", sagte Neckarwestheims Bürgermeister Jochen Winkler (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Die Kommune hatte etwa Nachbesserungen bei der Sicherheit gefordert. "Wenn wir schon die Kröte schlucken müssen, soll wenigstens alles sicher sein", sagte er.

Der Energieversorger EnBW begrüßte die Gerichtsentscheidung. "Die Vorbereitungen für den ersten Transport gehen unverändert weiter und verlaufen planmäßig", teilte das Unternehmen mit, ohne Details zu nennen. EnBW hatte zuvor mitgeteilt, dass die ersten drei Castoren für einen ersten Transport bereits beladen würden. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) hatte dem Energieversorger die Beförderung auf dem Fluss Mitte Mai offiziell genehmigt.

Das Aktionsbündnis "Neckar castorfrei" sprach von einer "erwartbaren Niederlage". "Es ist rechtlich aussichtslos, nur gegen den Transport zu klagen. Neckarwestheim hätte viel früher reagieren müssen", sagte Sprecher Herberth Würth. Er kündigte einen "Aktionsplan" mit Kundgebungen in Gundelsheim und Heilbronn an, nannte aber noch keine Termine. Würth rechnet mit Versammlungsverboten an bestimmten Punkten entlang der Strecke. Auch der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) rief zum Protest auf.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) kritisierte die geplanten Transporte auf dem Neckar als "grundfalsch". "Es gibt keine fundierte Untersuchung darüber, dass dies der geeignete Transportweg ist. Jetzt können wir nur noch demonstrieren und zeigen, dass es der falsche Weg ist", sagte BUND-Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch).

EnBW teilte am Dienstag mit, das Schiff für den geplanten Transport stünde noch in Neckarwestheim. Über die Ankunft in Obrigheim gab es keine Angaben. Pro Transport sollen drei Castoren nach Neckarwestheim gebracht werden, so dass mit fünf Fahrten zu rechnen ist. Diese sollen 2017 erfolgen. Die Genehmigung läuft bis Mitte November 2018.