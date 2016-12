Berlin Polizei:Vermutlich Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Berlin - Auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist am Abend nach Polizeiangaben vermutlich ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden. Das sagte ein Sprecher der dpa in Berlin. Es gab mehrere Verletzte. Eine Sprecherin hatte zuvor auch von einem Toten gesprochen. Ein Live-Video auf der Facebook-Seite der "Berliner Morgenpost" zeigt zerstörte Buden auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, zahlreiche Polizei-Sirenen sind zu hören. Ein dpa-Fotograf berichtet von Polizisten mit Maschinenpistolen. Ein Täter sei flüchtig, hieß von einem Beamten.