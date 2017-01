Berlin Regiedebüt "Django" eröffnet Berlinale

Schauspieler Reda Kateb als Django Reinhardt in eirner Szene des Films "Django". Foto: Roger Arpajou Foto: dpa

Berlin - Der französische Debütfilm "Django" von Etienne Comar wird am 9. Februar die diesjährige Berlinale eröffnen. Wie die Filmfestspiele am Mittwoch mitteilten, nimmt der Film auch am Wettbewerb um die begehrten Bären teil.