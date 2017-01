Berlin Demos gegen "Agrarindustrie"

Berlin. Unter dem Motto "Wir haben es satt!" haben Tausende in Berlin für eine Neuausrichtung der Landwirtschaft protestiert. Die Veranstalter sprachen am Mittag von mehr als 10 000 Teilnehmern.

Den Auftakt der Demonstration von Bauern, Umwelt- und Tierschützern bildete ein Konvoi, an dem sich laut Veranstalter 130 Traktoren beteiligten. Am Landwirtschaftsministerium wurde ein Papier mit Forderungen überreicht.

Gegen Mittag kamen nach Veranstalterangaben mehrere Tausend Menschen zur Auftaktkundgebung am Potsdamer Platz zusammen. Danach sollte es über die Friedrichstraße und den Tiergarten bis vor das Brandenburger Tor gehen.

Am Hauptbahnhof hatten sich am Morgen nach Angaben der Veranstalter rund 700 Menschen und 50 Traktoren zu einer Gegenveranstaltung getroffen. Sie warfen der "Wir haben es satt"-Demo Diffamierung vor. Ihr Gegenmotto: "Wir machen Euch satt." Anlass für beide Demonstrationen ist die Agrarmesse Grüne Woche, die am Freitag in Berlin begonnen hatte.