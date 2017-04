Esslingen.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag (30.4.) bei einem Unfall nahe Hochdorf ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Mercedes-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve auf der Strecke von Notzingen in Richtung Hochdorf aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Mercedes prallte gegen ein entgegenkommendes Krad der Marke Yamaha. Der 26-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der schwer verletzte Lenker des Mercedes musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Landesstraße war anderthalb Stunden lang voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Es ist ein Gutachter eingeschaltet.