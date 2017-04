In Bissingen an der Teck hat ein Auto gebrannt. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Bissingen an der Teck - Bei einem Autobrand in Bissingen an der Teck ( Kreis Esslingen ) ist am Donnerstagabend ein Schaden in bisher unbekannter Höhe entstanden. Eine 57-Jährige war gegen 19.20 Uhr gemeinsam mit ihrem 33-jährigen Sohn mit einer Mercedes B-Klasse auf der Landstraße 1212 von Hepsisau in Richtung Ochsenwang unterwegs. Plötzlich hörten beide einen lauten Knall und aus der Motorhaube quoll Qualm heraus.

Als die beiden das Fahrzeug verließen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehren der Orte Bissingen, Schopfloch, Ochsenwang und Weilheim, die insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz waren, löschten den Brand. Da bei dem Unfall Dieselkraftstoff auslief, musste ein Teil der Erde am Unfallort abgegraben und die Fahrbahn gereinigt werden.