Bopfingen 80-Jähriger randaliert

Bopfingen . Kurz vor 15.30 Uhr am Donnerstagnachmittag riefen Angehörige eines 80-Jährigen die Polizei um Hilfe, da der Mann offenbar sowohl seine Ehefrau, als auch eine weitere Frau tätlich angegriffen hatte.

Bei der Auseinandersetzung kam wohl auch eine ca. 2 m lange Eisenstange zum Einsatz. Auch den zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten gegenüber zeigte sich der alte Herr äußerst aggressiv und emotional sehr erregt.

Trotz mehrfacher Aufforderung, seinen Gehstock aus Metall beiseite zu legen, behielt er den Gegenstand in der Hand und schlug damit gegen den Oberschenkel eines der eingesetzten Polizeibeamten. Einer Wegnahme sperrte sich der 80-Jährige vehement durch Fußtritte und Schläge. Erst nach einer knappen halben Stunde hatte er sich so weit beruhigt, dass er einem Arzt vorgestellt und anschließend in die Obhut seines Sohnes übergeben werden konnte.