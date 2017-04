Bregenz Geisterfahrt im Tunnel: Wendemanöver endet glimpflich

Bregenz .

Eine 69-jährige Autofahrerin hätte im Pfändertunnel bei Bregenz in Österreich beinahe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau am Mittwoch irrtümlich in den Tunnel in Richtung deutsche Landesgrenze. Als sie feststellte, dass sie dort gar nicht hin wollte, wendete sie kurzerhand ihr Auto - in der Annahme, dass eine Spur in die Gegenrichtung führt. Das Problem war nur der Gegenverkehr. Erst nach 700 zurückgelegten Metern und einigen Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Autos bemerkte die Frau ihren Irrtum. Sie machte erneut kehrt und fuhr davon. Weil im Tunnel Kameras installiert sind, machten die Beamten die Geisterfahrerin wenig später ausfindig. Ihr droht nun eine Anzeige.