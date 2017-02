Burgstetten Feuerwehren proben S-Bahn-Ernstfall

Burgstetten.

Am Samstagmorgen um 9 Uhr war die ruhige Zeit für die Feuerwehren aus Backnang, Burgstetten und Kirchberg, sowie dem DRK vorbei. Eine S-Bahn blieb 1,5 km nach dem Bahnhof Burgstall in Richtung Backnang stehen. Nun galt es die 36 Personen, die teils nicht gehfähig waren, aus dem Zug und wieder zurück zum Bahnhof zu bringen. An den Zug selber, kam man mit Großfahrzeuge nur bedingt heran. Somit musste zu Fuss und mit speziellen Rollwagen, wie sie in Backnang und Waiblingen vorgehalten werden, zum Zug gelangt werden. Spezialgerät wie Schere und Spreizer, Schleifkorbtragen und medizinisches Gerät wurden auf den Rollwagen zum Zug verbracht. Mittels Rettungsplattformen wurden alle Personen aus dem Zug gerettet. Im Bahnhof Burgstall war die Einsatzleitung und auch das DRK zum Betreuen der Personen bereit.