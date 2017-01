Burgstetten Mit straf- und führerscheinrechtlichen Maßnahmen ist zu rechnen

Burgstetten.

Am Dienstagmorgen schrammte ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten 1er BMW. Der Mann parkte mit seiner roten C-Klasse rückwärts aus seiner Garage aus, beschädigte dabei den blauen BMW und fuhr anschließend weiter ohne sich bei den Besitzern des beschädigten Fahrzeugs zu melden. Durch die roten Lackspuren am BMW wurden die Ermittler auf das Fahrzeug des 87-Jährigen aufmerksam. Am Verursacherfahrzeug fanden sich auch blaue Lackspuren am Heck, wodurch der Unfallhergang rekonstruiert werden konnte. Der Mercedes-Fahrer hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen und Führerscheinrechtlichen Maßnahmen zu rechnen.