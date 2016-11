Burgstetten Schlägerei am Bahnhof Burgstall ZVW, 23.11.2016 08:03 Uhr

Foto: Habermann / ZVW

Burgstetten.

Am Montagmorgen (21.11.2016) gab es gegen 5 Uhr am Bahnhof Burgstall eine Schlägerei, bei der auch ein Messer gezückt wurde.



Nach Polizeiinformationen stieg eine fünfköpfige Gruppe in eine am Bahnsteig stehende, abfahrbereite S-Bahn.Sie begannen zu streiten. Die Situation eskalierte. Unter anderem soll ein 36-Jähriger einen 26-Jährigen mit einem Kopfstoß verletzt haben. Anschließend verließen beide Männer die Bahn, wobei der 36-Jährige ein Messer gezückt haben soll.



Mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei waren vor Ort. Ein Messer wurde nicht gefunden. Eine 24-Jährige, die blutende Verletzungen an der Hand aufwies, wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Woher diese Wunden stammen, ist bislang nicht bekannt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter Tel. 0711/87035-0 zu melden.

