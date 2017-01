Burgstetten Straßenlaterne beim Ausparken gerammt ZVW, 04.01.2017 09:50 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Burgstetten.

Beim Ausparken stieß der 23-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Alten Backnanger Straße gegen eine Straßenlaterne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

