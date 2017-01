Crailsheim Junge Frau verletzt 47-Jährigen bei Trinkgelage mit Messer

Crailsheim.

Bei einem Trinkgelage in einer Wohnung in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) ist ein 47-jähriger Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige sagte den Polizeibeamten, die am frühen Sonntagmorgen zu der Wohnung gerufen worden waren, sie habe den Mann nur durch Messerstiche von einer Vergewaltigung abhalten können. Beide standen nach Polizeiangaben vom Montag "unter erheblicher Alkoholeinwirkung". Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung gegen den Mann und wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Frau.