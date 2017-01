Cyberangriffe 30 IT-Experten mehr für die Landesverwaltung

Stuttgart.

Um Cyberattacken gegen die Landesverwaltung künftig besser abwehren zu können, soll mehr Personal eingestellt werden. "Wir schaffen 30 zusätzliche Stellen, um die IT-Sicherheit weiter zu erhöhen", sagte der Beauftragte der Landesregierung für Informationstechnologie, Stefan Krebs, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Fachleute sollen in den nächsten Monaten eingestellt werden. "So wird es in den einzelnen Ministerien und nachgeordneten Behörden künftig einen eigenen Informationssicherheitsbeauftragten geben, der für das Thema zuständig ist." Sein Ziel sei es, dass jede einzelne Dienststelle langfristig einen Beauftragten bekomme.